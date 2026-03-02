صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں کھلاڑی توانائی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں

  • عجائب دنیا
رمضان میں کھلاڑی توانائی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں

نیو یارک (نیٹ نیوز)امریکا کی یونیورسٹی کورنل ہیلتھ سے وابستہ رجسٹرڈ ماہرین غذائیت نے خبردار کیا ہے کہ روزہ کے دوران توانائی، پانی اور پٹھوں کی کمی، قبض اور نیند میں خلل جیسے مسائل جسمانی اور ذہنی کارکردگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔

ماہرین نے ایسے عملی اور سادہ غذائی اقدامات تجویز کیے ہیں جو کھلاڑیوں کو رمضان میں توانا اور فعال رہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ماہرین کے مطابق افطار اور سحری کے اوقات میں متوازن غذا لینا نہایت ضروری ہے ،ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ کھلاڑی زیادہ توانائی والی غذائیں جیسے کھجور، مونگ پھلی یا بادام کا مکھن، گرینولا، ایووکاڈو اور مختلف بیج اپنی خوراک میں شامل کریں۔ماہرین نے پانی کی کمی سے بچنے کے لیے الیکٹرولائٹس والے مشروبات، دودھ، خالص پھلوں کا رس اور شوربے والی سوپ کو مفید قرار دیا گیا ہے ۔قبض سے بچاؤ کے لیے فائبر اور پانی کا مناسب استعمال ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیم دباؤ میں کارکردگی دکھانے میں ناکام سلمان کا اعتراف

ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر ،پہلے میچ میں پاکستان کی فتح

عثمان قادر کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان

ورلڈ روئنگ چیمپئن شپ پاکستان نے دو تمغے جیت لیے

سلمان کے علاوہ ابھی ٹی ٹونٹی کی قیادت کے کوئی اہل نہیں:عروج ممتاز

نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak