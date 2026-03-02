صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیا سر پر لگنے والی چوٹیں دماغی نقصان سے منسلک ہیں

  • عجائب دنیا
کیا سر پر لگنے والی چوٹیں دماغی نقصان سے منسلک ہیں

نیو یارک(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ سوزش کی بلند سطح دماغ کے سفید مادے خصوصاً لمبک نظام میں ہونے والے نقصان سے منسلک ہے ۔جریدے نیورولوجی میں تحقیق کے مطابق سر پر بار بار چوٹیں لگنے سے پیدا ہونے والی سوزش اور اس کی بڑھتی ہوئی سطح دماغ کے سفید مادے کو پہنچنے والے نقصان سے منسلک ہے ۔

یہ تحقیق اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بعض سابق فٹبالرز بعد ازاں دماغی امراض میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔سینئر محقق کا کہنا ہے کہ فٹ بال، رگبی، مارشل آرٹس جیسے جسمانی کھیل جن کے دوران سر پر بار بار چوٹ لگتی ہیں، گزشتہ تحقیقات میں نیورو ڈیجینیریٹیو امراض مثلاً سی ٹی ای کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک پایا گیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ تقریباً 59 فیصد فٹبالرز میں ذہنی تنزلی دیکھی گئی، جبکہ 58 فیصد میں رویے اور جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak