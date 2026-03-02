صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیوں پر مشتمل غذا کینسر کے خطرات کم کرسکتی ہے :تحقیق

لندن(نیٹ نیوز)تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا کہ سبزیوں پر مشتمل غذا کینسر کے خطرات میں کمی واقع کر سکتی ہے ۔تحقیق کے نتائج میں سبزیوں کے ذریعے لبلبے ، چھاتی، پروسٹیٹ، گردے یا خون کے کینسر کے خطرات کم پائے گئے ۔

 تاہم، ویگنز (وہ لوگ جو گوشت کے ساتھ ڈیری مصنوعات سے بھی اجتناب کرتے ہیں) کی غذائیں گوشت خوروں کے برابر کینسر کے خطرات رکھتی ہیں۔آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کو یہ نتائج تین برِ اعظموں کے 18 لاکھ افراد کی غذا اور بیماریوں سے متعلق ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد حاصل ہوئے ۔محققین کا کہنا تھا کہ گوشت کے بغیر غذاؤں میں پھل، سبزیوں اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے اہم ہیں لیکن ویگنز ڈیری غذائیں حفاظتی اجزاء سے محروم رہ جاتی ہیں۔تحقیق میں معلوم ہوا کہ سبزی خور افراد میں کینسر کا خطرہ 12 سے 31 فی صد تک کم ہو جاتا ہے ۔

 

