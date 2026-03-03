صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
چینی کمپنیز پر بر طانوی پابندیاں بے بنیاد و یکطرفہ ہیں:چین

بیجنگ (این این آئی)برطانوی وزارت خارجہ نے روس کے خلاف پابندیوں کے ایک نئے دور کا اعلان کیا، جس میں متعدد چینی کمپنیز کو نشانہ بنایا گیا ۔۔

۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ برطانیہ کئی بار چینی کمپنیز پر روس کے ساتھ ملوث ہونے کا بہانہ بنا کر پابندیاں لگا چکا ہے ۔ برطانیہ کی طرف سے یہ اقدامات یکطرفہ پابندیاں ہیں جن کی بین الاقوامی قانون میں کوئی بنیاد نہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ اس کی اجازت دیتا ہے ۔ چین نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کو فوری طور پر درست کرے ۔

 

