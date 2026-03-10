صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی حمایت ہو یا نہ ہو،ایران کیخلاف لڑنے کیلئے تیار :عراقی کرد باغی

  • دنیا میرے آگے
امریکی حمایت ہو یا نہ ہو،ایران کیخلاف لڑنے کیلئے تیار :عراقی کرد باغی

پنچوین(اے ایف پی) ایران کے قریب عراقی پہاڑوں میں چھپے کرد باغی گروپ پی جے اے کے نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر کمانڈر روکین نیرادہ نے۔۔۔

 کہا کہ اگر کرد عوام پر حملہ ہوا تو ہر ممکن طریقے سے مزاحمت کریں گے ، چاہے امریکی حمایت ہو یا نہ ہو۔واضح رہے ایران نے کرد باغیوں کو دہشتگرد قرار دیا ہے ،گزشتہ برسوں میں سیاسی دباؤ کے تحت ایران نے زیادہ کارروائی نہیں کی، مگر اب مشرق وسطیٰ جنگ کے تناظر میں خطرات بڑھ گئے ہیں۔

 

