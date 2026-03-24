سرینگر :کشمیریوں کے ایرانیوں کیلئے سونے چاندی کے عطیات

بعض لوگ بھیڑ بکریاں بھی لے آئے ،یہ محبت نہیں بھولیں گے :ایرانی سفارتخانہ

سرینگر (اے ایف پی) مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں نے پیر کے روز مشرقِ وسطیٰ کی جنگ سے متاثرہ ایرانیوں کی مدد کے لیے نقدی اور سونے چاندی کے عطیات  دیئے ۔ رضاکاروں کے مطابق بعض لوگوں نے بھیڑ بکریاں بھی پیش کیں۔نئی دہلی میں ایران کے سفارت خانے نے کشمیریوں کی مدد کے لیے عطیات دینے کی چند ویڈیوز شیئر کیں اور بینک تفصیلات بھی فراہم کیں تاکہ نقد عطیات بھیجے جا سکیں ۔سفارت خانے نے اتوار کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا:"ہم آپ کی محبت اور انسانی ہمدردی کو کبھی نہیں بھولیں گے ۔ شکریہ ۔"عطیات میں بھارتی روپے کے نوٹ، سونے کے زیورات، اور تانبے اور چاندی کے چائے کے برتن چادروں پر سجائے گئے تھے ۔

 

 

ندا یاسر کے عید لک اور وِگ پر شدید تنقید

ماں کی قسم ،کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کر ائی:علیزے شاہ

کچھ لوگوں سے تعلقات کشیدہ ہونے پر بالی ووڈ چھوڑی:پریانکا چوپڑا

عید کے لباس پر تنقید کے بعد علی ظفر کی قوم سے معافی

گلوکار بادشاہ اور اداکارہ ایشا رکھی کے درمیان خفیہ شادی کی افواہیں

سیریز ’’ہیری پوٹر‘‘ کے اداکار پاپا ایسیڈو کو قتل کی دھمکیاں

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس
