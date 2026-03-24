اسرائیلی شہری اپنی ہی فوج کی فائرنگ سے ہلاک
لبنانی سرحدی شہر نقورہ میں یو این ہیڈکوارٹرز پر حملہ، کشیدگی بڑھ گئی لبنان کا ا سرائیل پر سفید فاسفورس سے بھرے گولے فائر کرنے کا الزام
تل ابیب،بیروت(اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ شمالی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک اسرائیلی کسان اپنے ہی ملک کی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔اسرائیلی شمالی کمان کے سربراہ میجر جنرل رافی میلو نے کہا کہ اس واقعے میں سنگین خامیاں اور آپریشنل غلطیاں سامنے آئی ہیں۔دوسری جانب لبنان کے سرحدی شہر نقورہ میں اقوام متحدہ امن مشن کے ہیڈکوارٹرز پر گولہ گرنے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگیا۔ یو این آئی فل کے مطابق حملہ ممکنہ طور پر کسی غیر ریاستی گروہ نے کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دھماکا خیز مواد کو ناکارہ بنانے والے ماہرین صورتحال سنبھال رہے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے قصبے ناقورہ پر توپ خانے سے شدید گولہ باری کی ہے اور سفید فاسفورس سے بھرے گولے بھی فائر کیے گئے ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں زمینی جھڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں، جہاں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے اہلکاروں کے درمیان براہ راست لڑائی کی اطلاعات ہیں۔