عالمی گلیشئرز کے پگھلنے کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی:اقوام متحدہ

  دنیا میرے آگے
جنیوا(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے ڈبلیو ایم او نے تصدیق کی ہے کہ 2015 سے 2025 تک کا عرصہ ریکارڈ گرم ترین دہائی رہا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1اعشاریہ 43 ڈگری سیلسیس زیادہ گرم رہا اور اسے تاریخ کا دوسرا یا تیسرا گرم ترین سال قرار دیا گیا۔۔

عالمی گلیشئرز کے پگھلنے کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی، خاص طور پر آئس لینڈ اور شمالی امریکا میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے خبردار کیا کہ زمین اپنی حدوں سے تجاوز کر رہی ہے اور عالمی موسمیاتی صورتحال ہنگامی حالت اختیار کر چکی ہے ۔

 

 

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak