  • دنیا میرے آگے
ویتنام :ماحولیاتی ڈیٹا میں جعلسازی سرکاری ملازمین سمیت 70 گرفتار

ہنوئی (اے ایف پی) ویتنام میں حکام نے 70سے زائد افراد بشمول سرکاری اہلکار گرفتار کیے ہیں جن پر پاور پلانٹس اور دیگر بڑی صنعتوں کے ہوا اور فضلہ پانی کے مانیٹرنگ ڈیٹا میں جعلسازی کا الزام ہے۔

 پولیس کے مطابق تقریباً 160مانیٹرنگ سٹیشنز میں مداخلت کی گئی، جس میں آدھے سے زیادہ قومی سٹیشن شامل ہیں۔ ملزموں نے ڈیٹا کو ایسا بدل دیا کہ آلودگی کی سطح قانونی حد میں دکھائی گئی۔ گرفتار افراد میں ماحولیاتی اداروں کے اہلکار اور کاروباری نمائندے شامل ہیں۔

 

