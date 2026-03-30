توانائی بحران، بھارت کی سرامکس فیکٹریاں بند

  • دنیا میرے آگے
6اعشاریہ5ارب ڈالر کی صنعت کیلئے ایل پی جی دستیاب نہیں سٹیل اور پلاسٹک کی فیکٹریوں میں بھی پیداوار کم :صنعت کار

موربی(اے ایف پی)مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے باعث آبنائے ہرمز بند ہونے پر بھارت کی سرامکس انڈسٹری متاثر ہوئی ہے ۔ ملک کی 6اعشار یہ5ارب ڈالر کی یہ صنعت  ایل پی جی کی درآمد پر انحصار کرتی ہے ، جو اب گھریلو استعمال کو ترجیح دینے کی وجہ سے فیکٹریوں کے لیے دستیاب نہیں۔ موربی میں کئی بڑے پلانٹس بند ہو گئے ، ہزاروں مزدور گھر بھیجے گئے ہیں جس سے پیداوار رک گئی ہے ۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ توانائی کی قلت کی وجہ سے نہ صرف سرامکس بلکہ سٹیل اور پلاسٹک کی فیکٹریاں بھی پیداوار کم کر رہی ہیں۔ عالمی توانائی بحران بھارت کی صنعت پر براہ راست اثر ڈال رہا ہے ۔

 

 

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
