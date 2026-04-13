امریکی اور اسرائیلی حملوں سے 2 ہزار سے زائد ایرانی بچوں کے زخمی ہونے کا انکشاف
تہران(مانیٹرنگ ڈیسک ) ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد کے زخمی ہونے کا انکشاف ہوا ہے ، جس نے انسانی بحران کے خدشات کو مزید بڑھا دیا۔
ایران کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ جعفر مغفر کے مطابق ان حملوں میں 18 سال سے کم عمر 2ہزار115 بچے زخمی ہوئے ہیں۔انہوں نے ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کو بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 124 بچے ایسے ہیں جن کی عمر پانچ سال سے بھی کم ہے ، جبکہ 24 بچوں کی عمر دو سال سے بھی کم بتائی گئی ہے ۔رپورٹ کے مطابق خواتین بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئیں، اور تقریباً 5ہزار خواتین زخمی ہوئیں۔ حکام کے مطابق زیادہ تر حملے ایران کے مختلف صوبوں، بشمول کرمان شاہ، اصفہان، تہران میں کیے گئے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری آبادی پر حملوں کے باعث انسانی بحران میں شدت آ سکتی ہے ، جبکہ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد کا زخمی ہونا عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔