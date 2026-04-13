شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کیلئے بیوی ٹرک پر لٹک گئی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک خاتون نے شوہر کو بے وفائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے انوکھا قدم اٹھا لیا۔
شمالی چین کی ایک کاؤنٹی میرل بیشی میں ٹریفک پولیس کو ٹرک کے پیچھے خاتون کے لٹک کر سفر کرنے کی رپورٹس موصول ہوئیں۔ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس نے عملے کو روانہ کیا جس سے واقعے کی تصدیق ہوئی۔ ٹرک روکنے کے بعد پولیس کو معلوم ہوا کہ ٹرک کے پچھلے لٹکی خاتون ٹرک ڈرائیور کی بیوی ہے ۔ بیوی نے یہ اقدام اپنے شوہر پر شک کی بنیاد پر اٹھایا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چپکے سے ٹرک کے پیچھے لٹک گئی۔ پولیس کے مطابق اگر ان کے خاوند نے ٹرک زیادہ رفتار سے چلایا ہوتا یا روڈ ناہموار ہوتا تو ٹرک سے گر سکتی تھیں۔خاتون کے اس اقدام کی وجہ سے ان کے شوہر پر 200 یوان کا جرمانہ اور سالانہ 12 پوائنٹ ریکارڈ میں تین پوائنٹس کی کٹوتی کا جرمانہ عائد کیا گیا۔