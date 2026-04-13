اداکاراؤں سے برف میں رقص نہ کروایا جائے :شروتی ہاسن

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ شروتی ہاسن نے فلمسازوں سے درخواست کی ہے کہ اداکاراؤں سے برف میں رقص نہ کروایا جائے ۔

حال ہی میں شروتی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ برف میں رقص کرنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے برف میں رقص کرنا پسند نہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے ، ہیرو تو جیکٹ پہن سکتا ہے ، ہمیں نہ جیکٹ پہننے دی جاتی ہے نا کوٹ یا شال۔ شروتی کا کہنا تھا کہ اداکارائیں برف میں صرف بلاؤز اور ساڑھی پہنی ہوتی ہیں، میں فلمسازوں سے درخواست کروں گی کہ یہ سلسلہ بند کریں۔

 

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ: یونائیٹڈ کو شکست کنگز مین کی مسلسل دوسری فتح

نیشنل ویمنز ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ سٹارز ٹیم نے جیت لیا

پی ایس ایل میں پہلی بار شرکت یادگار تجربہ:کونوے

ابھی کافی میچز،خامیاں دور کر کے کامیابی کی کوشش کرینگے :اسامہ میر

آئی پی ایل کرکٹ سے زیادہ بالی ووڈ فلم لگتی :روسو

پی ایس ایل ،بابراعظم نے 4000 رنز کا سنگ میل عبور کرلیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
