امریکی ناکہ بندی سے قبل 2ایرانی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزر گئے
تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی ناکہ بندی سے قبل 2ایرانی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزر گئے ، غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی اعلان کردہ ناکہ بندی سے قبل 2 ایرانی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرکرخلیج سے باہر نکلے ۔د ونوں ٹینکرز تیل سے بھرے ہوئے تھے ، ایک ٹینکر ایرانی تیل کی مصنوعات سے لدا ہوا ہے جبکہ دوسرا ٹینکر متحدہ عرب امارات سے ڈیزل لے کر روانہ ہوا۔
