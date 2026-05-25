فتح جنگ:120 بچیوں کی رخصتی، عید کے بعد 500 اجتماعی شادیاں
میرے ہوتے کوئی بچی جہیز یا وسائل نہ ہونے سے گھر نہیں بیٹھے گی، گورنر پنجاب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے فلاحی اقدام اٹھاتے ہوئے 120 بچیوں کی رخصتی کی اور عیدالاضحیٰ کے بعد 500 اجتماعی شادیوں کا اعلان کردیا ،سردار سلیم حیدر نے ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں اجتماعی شادیوں کی تقریب کے دوران 120 مستحق بچیوں کو رخصت کیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ جب اللہ پر توکل کرتے ہوئے 100 شادیوں کا اعلان کیا تو اس وقت میرے پاس ایک بچی کی رخصتی کے وسائل بھی نہیں تھے ۔ انہوں نے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس نیک کام کے لئے کروڑوں کے فنڈز فراہم کئے ،گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام بچیاں ان کی اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بچی جہیز یا وسائل کی کمی کے باعث گھر نہیں بیٹھے گی ،انہوں نے اعلان کیا کہ عیدالاضحیٰ کے بعد 500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے بڑے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا ۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ٹیم کے اراکین آئندہ مرحلے میں 10، 10 شادیوں کے اخراجات برداشت کریں گے ،تقریب کے اختتام پر اجتماعی شادیوں میں شریک بچیوں ان کے اہل خانہ نے گورنر پنجاب اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔