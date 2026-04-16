امریکا کا مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ
واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکانے ایران پر معاہدے کیلئے دباؤ ڈالنے کی خاطر مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔
، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگون آئندہ دنوں میں ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا خطے میں ہزاروں مزید فوجی بھیجنے کا مقصد ایران پر معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالناہے ۔ مشرق وسطیٰ بھیجی جانے والی افواج میں تقریباً 6 ہزار فوجی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 4 ہزار 200 فوجیوں کی آمد بھی مہینے کے آخر تک متوقع ہے ۔اخبار کے مطابق اس کے ساتھ ہی یہ امکان بھی زیر غور ہے کہ اگر جنگ بندی برقرار نہ رہ سکی تو مزید فضائی حملے یا زمینی کارروائیاں کی جاسکتی ہیں۔وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے میں تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں، خاص طور پر اگر ایران اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کرتا۔