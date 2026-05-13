صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوموروس :ایندھن مہنگا، ٹرانسپورٹ ہڑتال سے نظام زندگی مفلوج

  • دنیا میرے آگے
کوموروس :ایندھن مہنگا، ٹرانسپورٹ ہڑتال سے نظام زندگی مفلوج

دارالحکومت میں دکانیں بند ، سڑکیں ویران ، شہری پیدل آمد و رفت پر مجبور

موروونی (اے ایف پی)بحرِ ہند کے جزیرے کوموروس میں ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹ ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی جس کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہوگیا۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 46 فیصد، پٹرول میں 33 فیصد اور مٹی کے تیل میں 28 فیصد اضافے کے بعد عوامی ردعمل میں شدت آئی ہے ۔ دارالحکومت موروونی میں دکانیں بند اور سڑکیں ویران رہیں جبکہ شہری پیدل آمد و رفت پر مجبور نظر آئے ۔ حکام نے قیمتوں میں اضافے کو عالمی بحران اور توانائی کی صورتحال سے جوڑا ہے ، تاہم عوامی سطح پر شدید احتجاج جاری ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آبنائے ہرمز اس ماہ بند رہے گی:جون میں بحری آمدورفت بتدریج بحال ہو گی: امریکی محکمہ توانائی ، نیا حملہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار بنانے کیلئے درکار 90 فیصد تک یورینیم افزودہ کر سکتے : ایران

نورخان ائیربیس پر ایرانی طیارے مذاکرات کی وجہ سے آئے، عسکری صورتحال سے تعلق نہیں : پاکستان

بلوچستان کی ترقی و خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے :وزیر اعظم

شہباز شریف کی دور اندیشی سے ملک پٹرولیم بحران سے بچ گیا: مریم نواز

2050 تک ملکی آبادی 40 کروڑ ہو جائیگی ، معاشی ترقی و استحکام کیلئے بڑا چیلنج

صدر کی زیرِ صدارت بجٹ مشاورتی اجلاس، کمزور طبقات کو ریلیف پر زور

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak