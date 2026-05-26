یوگنڈا :ہاتھی سے گاڑی ٹکرا گئی ، 3 افراد ہلاک
کمپالا (اے ایف پی)یوگنڈا کے قومی پارک میں ہاتھی سے گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ مرچیسن فالس نیشنل پارک میں پیش آیا ، آرووا سے دارالحکومت کمپالا جانے والی منی بس سڑک عبور کرتے ہاتھی سے ٹکرا گئی ، ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا۔ یوگنڈا وائلڈ لائف اتھارٹی نے کہا ہے کہ قومی پارکوں سے گزرنے والے ڈرائیور احتیاط سے گاڑی چلائیں ۔