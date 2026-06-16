روس کا یوکرین پر بڑاحملہ ،11ہلاک،تاریخی گرجا گھرمتاثر
70 میزائل اور 611 ڈرون فائر ،کئی تباہ ،متعدداہداف تک پہنچ گئے :یوکرین نقصان امریکی پیٹریاٹ میزائل سے ہوا جو یوکرینی دفاعی نظام کا حصہ تھا:روس
کیف (اے ایف پی)روس نے یوکرین کے مختلف بڑے شہروں پر ڈرونز اور میزائلوں کی بارش کر دی جس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور بیسیوں زخمی ہو گئے جبکہ دارالحکومت کیف میں واقع تاریخی اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج قرار دی گئی پیچرسک لاورا آرتھوڈوکس خانقاہکے مرکزی گرجا گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے مجموعی طور پر 70 میزائل اور 611 ڈرون فائر کئے جن میں سے 50 میزائل اور 582 ڈرون تباہ کر دئیے گئے تاہم متعدد حملے اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے ۔یوکرینی حکام کے مطابق چار افراد کیف میں اور پانچ خارکیف میں ہلاک ہو ئے جبکہ امدادی کارروائیوں کے دوران ریاستی ایمرجنسی سروس کے اہلکار بھی نشانہ بنے ۔کیف میں حملے کے دوران پیچرسک لاورا خانقاہ کے مرکزی گرجا گھر کی چھت میں آگ لگ گئی جس کے شعلے شہر کے مختلف حصوں سے دیکھے گئے ۔ یوکرینی صدر و لودیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا کہ روس نے دانستہ طور پر مذہبی مقام کو نشانہ بنایا اور اسے یوکرینی ثقافت اور شناخت پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے جی7 ممالک سے مطالبہ کیا کہ روس پر مزید دباؤ بڑھایا جائے ۔ دوسری جانب روس نے خانقاہ کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نقصان ایک امریکی ساختہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی میزائل کے باعث ہوا جو یوکرینی دفاعی نظام کا حصہ تھا۔روس کی وزارتِ دفاع نے کہا کہ اس کے حملے فوجی اہداف کے خلاف تھے ۔