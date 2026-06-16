صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کو احتجاج کے دوران تھپڑ پڑگئے

  • دنیا میرے آگے
بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کو احتجاج کے دوران تھپڑ پڑگئے

جے پور (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کے شہر جے پور میں ایک احتجاج کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے پر کچھ افراد نے تھپڑوں کی بارش کردی ۔۔۔۔

 یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے حامیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر احتجاجی مقام پر پہنچ رہے تھے ۔بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کی رپورٹس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز بھارتی شہرجے پور کے شہید سمارک پر پیش آیا، جہاں بڑی تعداد میں نوجوان مختلف مسائل، خصوصاً نیٹ پیپر لیک اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیلئے جمع تھے ۔پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے اس واقعے پر فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا ، ایران مفاہمت نامے پر الیکٹرانک دستخط ، آبنائے ہرمز کھل گئی : جمعہ کو جنیوا میں باضابطہ تقریب میز بان پاکستان ، شہباز شریف ، معاہدے کا مسودہ جلد سامنے آجائیگا : ٹرمپ

حالیہ مہینوں میں مہنگائی دوبارہ بڑھی ، شرح سود 11.5 فیصد پر برقرار : سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی

رواں مالی سال تنخواہ داروں سے 655 ارب جمع ہونگے، آئندہ بجٹ میں سوا 700 ارب وصولی کا ابتدائی تخمینہ

مجالس اور محرم جلوس: کمشنرز ، آرپی اوز، ڈی پی او ز فیلڈ میں نکلیں : مریم نواز

بجٹ پر ردعمل مثبت ، پاکستان جیسا منافع دنیا کی کسی سٹاک مارکیٹ میں نہیں : وزیر خزانہ

بجٹ میں عوام کیلئے کچھ نہیں ، مشکل حالات میں متوازن ہے: سینیٹ میں بحث

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak