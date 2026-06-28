صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کی 250ویں سالگرہ پر ٹرمپ کی تصویر والا نیا پاسپورٹ متعارف

  • دنیا میرے آگے
امریکا کی 250ویں سالگرہ پر ٹرمپ کی تصویر والا نیا پاسپورٹ متعارف

واشنگٹن (اے ایف پی)صدر ٹرمپ نے امریکا کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر ایک نئے محدود ایڈیشن امریکی پاسپورٹ کا ڈیزائن پیش کیا ہے جس میں ان کی سنجیدہ چہرے والی تصویر بھی شامل ہے۔

 ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ نیا امریکی پاسپورٹ لکھتا ہے ،خوش آمدید، لیکن اچھے رہیں، اور اس کے ساتھ پاسپورٹ کا ماڈل بھی شیئر کیا۔اس ڈیزائن میں ٹرمپ کو اپنے دفتر میں سنجیدہ انداز میں دکھایا گیا ہے جبکہ پس منظر میں آزادی کے اعلامیہ کا متن موجود ہے ۔ دوسری جانب 1776 میں آزادی کے علامیہ پر دستخط کی تصویر شامل ہے جس پر ’’یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا 250‘‘ لکھا ہے ۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اسی ڈیزائن کو ’’پیٹریاٹ پاسپورٹ‘‘ کے عنوان سے جاری کیا۔امریکی محکمہ خارجہ نے اس پر فوری ردعمل نہیں دیا، تاہم پہلے بتایا گیا تھا کہ یادگاری پاسپورٹ 6 جولائی سے دستیاب ہوگا۔ ٹرمپ کے سرکاری اداروں پر ذاتی اثر و رسوخ بڑھانے کے اقدامات پر پہلے ہی سیاسی بحث جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار : آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل برادر بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لبنان اسرائیل معاہدہ حزب اللہ نے مسترد کردیا

عالمی منڈی میں تیل قیمتیں مستحکم ہونے پر ہی اضافی ریلیف عوام کو منتقل کیا جائیگا : وزیر پٹرولیم

آزادانہ بحری آمدورفت پوری دنیا کی بنیادی ضرورت بن گئی : شہباز شریف

یوم عاشور کا پرامن انعقاد اداروں کے تعاون، ٹیم ورک کا نتیجہ : مریم نواز

آزاد کشمیر صورتحال پر حافظ نعیم، اچکزئی کی ملاقات، ایکشن کمیٹی سے رابطہ کیلئے کمیٹی قائم

پٹرول، ڈیزل کی قیمتیں برقرار، لیوی میں اضافہ، جیٹ فیول 7.15 روپے لٹر سستا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak