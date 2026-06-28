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امارات اور ایران کے وزرا ئے خارجہ کا رابطہ، آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت پر زور

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امارات اور ایران کے وزرا ئے خارجہ کا رابطہ، آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت پر زور

دبئی(اے پی پی)متحدہ عرب امارات کے وزیرِ خارجہ شیخ عبداﷲ بن زاید النہیان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

گفتگو کے دوران عبداﷲ بن زاید النہیان نے مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا، جس میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کو یقینی بنانا بھی شامل ہے ۔انہوں نے کہا کہ ریاستوں کی خودمختاری کا احترام، اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری، بین الاقوامی قوانین پر سختی سے عمل اور سمندری راستوں کا تحفظ نہایت ضروری ہے ۔ انہوں نے عالمی بحری آمد و رفت کی آزادی، خاص طور پر آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔عبداﷲبن زاید نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ جاری امریکا ایران مذاکرات مثبت نتائج دیں گے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام قائم ہوگا۔انھوں نے مزید کہا کہ سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مذاکرات ہی علاقائی اور عالمی بحرانوں کے حل کا بہترین ذریعہ ہیں۔

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