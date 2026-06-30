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جنوبی کوریا :سیمی کنڈکٹر اور اے آئی شعبوں میں 12 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان

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جنوبی کوریا :سیمی کنڈکٹر اور اے آئی شعبوں میں 12 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان

سیول(اے ایف پی)جنوبی کوریا نے سیمی کنڈکٹر اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تقریباً 12 کھرب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ۔۔

حکام کے مطابق یہ منصوبہ کئی سالوں پر محیط ہوگا اور اس کا مقصد عالمی اے آئی بوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئی ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنا ہے ۔ صدر لی جے میونگ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت میں تیزی سے ترقی حاصل کرنا قومی ترجیح ہے ۔ سام سنگ اور ایس کے ہائنکس مشترکہ طور پر 800 ارب ڈالر سے زیادہ کی  سرمایہ کاری سے ایک نیا چپ سازی مرکز قائم کریں گے ۔

 

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