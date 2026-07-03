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برطانوی وزیراعظم نے جبری گود لینے کی پالیسی پر معافی مانگ لی

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برطانوی وزیراعظم نے جبری گود لینے کی پالیسی پر معافی مانگ لی

لندن(اے ایف پی)برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے 1949سے 1976 کے دوران انگلینڈ اور ویلز میں غیر شادی شدہ ماؤں سے جبری طور پر بچوں کو گود دلوانے کی پالیسی پر باضابطہ معافی مانگ لی۔

انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں اس عمل کو برطانوی تاریخ پر بدنما داغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ان تمام ماؤں سے معذرت خواہ ہے جنہیں اپنے بچوں کی پرورش سے محروم کیا گیا۔ سٹارمر نے کہا کہ ہزاروں نوجوان اور بے سہارا خواتین کو سماجی، خاندانی اور ادارہ جاتی دباؤ کے تحت بچوں سے الگ ہونے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرمندگی ماؤں کی نہیں بلکہ ریاست کی ہے ۔

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