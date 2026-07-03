صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

البانیہ :ٹرمپ خاندان کے لگژری ہوٹل منصوبے کیخلاف احتجاج، جھڑپیں،متعدد گرفتار

  • دنیا میرے آگے
البانیہ :ٹرمپ خاندان کے لگژری ہوٹل منصوبے کیخلاف احتجاج، جھڑپیں،متعدد گرفتار

تیرانا (اے ایف پی)البانیہ کے دارالحکومت تیرانا میں ٹرمپ خاندان کے متنازعہ لگژری ہوٹل منصوبے کے خلاف مظاہرین اور پولیس کے درمیان پارلیمنٹ کے باہر شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔

 پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے مرچوں کا اسپرے اور واٹر کینن کا استعمال کیا، مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ میں 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ۔ واضح رہے ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور داماد جیرڈ کشنر سے منسلک لگژری ہوٹل جنوب مغربی ساحلی علاقے کے ایک قدرتی محفوظ مقام میں تعمیر کیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عاصم کے انسٹا پر ہانیہ کی واپسی، گلوکار نے وجہ بتادی

بعض اوقات قریبی افراد بھی محفوظ ثابت نہیں ہوتے :کنزا ہاشمی

ہیری پوٹر فلم کے اداکار مائیکل برن 82 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

شکریہ پاکستان،سپائیڈر مین کا پاکستانی مداحوں کیلئے پیغام

شاہ رخ خان نے امریکا میں کرکٹ سٹیڈیم قائم کر دیا

چند ہزارکیلئے تقریبات میں پرفارم کرتا تھا:دلجیت دوسانجھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
Dunya Bethak