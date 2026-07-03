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بیجنگ طیارہ حادثہ،تحقیقات میں پائلٹ کی خودکشی کا انکشاف

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بیجنگ طیارہ حادثہ،تحقیقات میں پائلٹ کی خودکشی کا انکشاف

بیجنگ(اے ایف پی)چین کے دارالحکومت بیجنگ میں عمارت سے چھوٹا طیارہ ٹکرانے کے واقعے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے۔

 کہ ہلاک ہونے والا 66 سالہ پائلٹ ذہنی مسائل کا شکار تھا اور اپنی ڈائری میں متعدد بار خودکشی کا ذکر کر چکا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ آخری تنہا پرواز کے دوران مقررہ فضائی حدود سے نکل گیا، ایئرپورٹ سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد طیارہ سی آئی ٹی آئی سی ٹاور سے جا ٹکرایا۔ واضح رہے گزشتہ جمعہ کو پیش آنے والے حادثے میں پائلٹ ہلاک جبکہ 13 افراد زخمی ہوئے تھے ۔

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