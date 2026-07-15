صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین :امریکی سائنسدان 2برس سے جاسوسی الزام میں زیر حراست

  • دنیا میرے آگے
چین :امریکی سائنسدان 2برس سے جاسوسی الزام میں زیر حراست

واشنگٹن(اے ایف پی)چین میں امریکی سائنسدان 2برس سے جاسوسی کے الزام میں زیر حراست ہے ، 2024 میں گرفتار کئے گئے۔۔۔

 امریکی ماہرِ زلزلہ پیما یولن چن کی رہائی کیلئے امریکی صدر ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے براہِ راست اپیل بھی تاحال نتیجہخیز ثابت نہ ہو سکی۔ چن کے اہلخانہ نے بتایا کہ وہ گزشتہ 600 روز سے زائد عرصے سے اپنے شوہر سے رابطہ نہیں کر سکے ۔ امریکی حکومت نے مارچ 2026 میں کہا تھا کہ چین نے یولن چن کو بے گناہ گرفتار کیا ہے ۔واضح رہے چن زیر زمین جوہری تجربات کی نشاندہی سے متعلق تحقیق کرتے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، شدید مندی، انڈیکس 6408 پوائنٹس گنوابیٹھا

چاندی50،سونا 5600روپے سستا،ڈالر کی قدربھی کم

لکی انوسٹمنٹس نے لاہور میں اپنی پہلی برانچ قائم کر دی

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 42.438 ارب رہا

پی ٹی سی ایل نے ندیم خان کے بطور سی ای اوتقرر کی توثیق کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak