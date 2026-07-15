صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگاپور :ہتک عزت مقدمہ بلومبرگ کو دو سینئر وزرا کو 4 لاکھ 60 ہزار ڈالر ہرجانہ ادا کرنیکا حکم

  • دنیا میرے آگے
سنگاپور :ہتک عزت مقدمہ بلومبرگ کو دو سینئر وزرا کو 4 لاکھ 60 ہزار ڈالر ہرجانہ ادا کرنیکا حکم

سنگاپور(اے ایف پی)سنگاپور کی ہائیکورٹ نے ہتک عزت کے مقدمے میں خبر رساں ادارے بلومبرگ کو دو سینئر وزرا کو مجموعی طور پر 4 لاکھ 60 ہزار سنگاپوری ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔۔۔

عدالت نے قرار دیا کہ بلومبرگ کی رپورٹ نے وزرا کی ساکھ متاثر کی۔ وزیر داخلہ کے شانموگم اور وزیر افرادی قوت تان سی لینگ نے جنوری 2025 میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ رپورٹ میں لگژری جائیدادوں کے معاملات میں شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے تھے ۔ بلومبرگ کے ایڈیٹر ان چیف نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ عدالتی حکم کا احترام کرے گا، تاہم اپنی رپورٹنگ کے معیار پر قائم ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak