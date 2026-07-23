صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل، لبنان مذاکرات کا نیا دور 4 اگست کو اٹلی میں ہوگا

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل، لبنان مذاکرات کا نیا دور 4 اگست کو اٹلی میں ہوگا

روم(اے ایف پی)اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے اعلان کیا ہے کہ امریکا کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور 4 اگست کو اٹلی میں منعقد ہوگا۔۔۔

 انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں بتایا کہ گزشتہ ہفتے روم میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان ہونیوالے مذاکرات کے بعد اب ایک اور اجلاس کی میزبانی اٹلی کریگا۔ اطالوی وزیر خارجہ کے مطابق مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازعات کے حل اور کشیدگی میں کمی کیلئے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی کے بادل برقرار،135ارب خسارہ

کپاس کی پیداوار میں کمی سے سالانہ3 ارب ڈالر خسارہ

انڈس موٹر کا نوجوان لڑکیوں میں قیادت کی صلاحیتوں کے فروغ کا عزم

سونا4600روپے مزید مہنگا،ڈالر کی قدرمیں کمی

مرکنٹائل ایکسچینج میں1لاکھ سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

یو بی ایل کا بلڈنگ پاکستانز فیوچر پروگرام متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak