براڈ پیک حادثہ:معروف نیپالی کوہ پیما نرمل پُرجا کی موت کی تصدیق
کٹھمنڈو (اے ایف پی)دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے معروف برطانوی نژاد نیپالی کوہ پیما نرمل پُرجا پاکستان کی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہوگئے ۔
ان کی کوہ پیمائی کمپنی ایلیٹ ایکسپیڈیشنز نے ہفتے کو ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مہم میں شامل مزید 10 افراد بھی حادثے میں جان کی بازی ہار گئے ۔ 43 سالہ نرمل پُرجا نے 2019 میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں کو صرف 6 ماہ سے زائد عرصے میں سر کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ انہوں نے 2021 میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو کو موسم سرما میں پہلی بار سر کرنے والی نیپالی ٹیم کا حصہ بن کر بھی تاریخ رقم کی۔
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