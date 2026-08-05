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وینزویلا زلزلہ:ہلاکتیں 6125 تک پہنچ گئیں، لاپتا افراد کی تلاش جاری

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وینزویلا زلزلہ:ہلاکتیں 6125 تک پہنچ گئیں، لاپتا افراد کی تلاش جاری

کراکس(اے ایف پی)وینزویلا میں 24جون کو آنے والے زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 6125 ہوگئی ہے ۔۔۔

قومی اسمبلی کے سربراہ جارج روڈریگز کے مطابق 17 ہزار افراد زخمی ہوئے جبکہ امدادی کارکن اور متاثرہ خاندان اب بھی  ملبے میں لاپتا افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔  زلزلوں کے بعد ہزاروں افراد عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ متعدد عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے ۔

 

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