صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماسکو میں ڈرون حملہ، 6افراد ہلاک، متعدد زخمی

  • دنیا میرے آگے
ماسکو میں ڈرون حملہ، 6افراد ہلاک، متعدد زخمی

ماسکو (اے ایف پی)روس کے دار الحکومت ماسکو کے قریب صنعتی علاقے میں ڈرون حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اورمتعددزخمی ہوگئے۔۔۔

گورنر ماسکو آندرے وروبیوف  کے مطابق نووسیلکی صنعتی زون میں حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔دوسری جانب یوکرین کے شہر سومی میں روسی حملوں سے 2بچوں سمیت 3 افراد ہلاک ہوگئے ، جبکہ میکولائیو میں ایک معمر خاتون بھی جان سے گئی۔ادھر روس کے زیر قبضہ کریمیا کے شہر سیواستوپول میں روسی سکیورٹی اہلکار کی فائرنگ سے فوجی سمیت چار افراد ہلاک ہوگئے ۔ روسی فوجی نے پہلے اپنے ساتھی اہلکار پر فائرنگ کی، بعد ازاں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ حملہ آور کو گرفتار کرلیا گیا ہے ۔ ہلاک ہونے والے شہریوں میں 71 اور 59 سالہ دو مرد جبکہ 64 سالہ خاتون شامل ہیں۔ کریمیا 2014 میں روس کے قبضے میں ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ٹیسٹ : عبداللہ شفیق کی سنچری، قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم

تیسرا ٹی 20:پاکستان ویمنز کی جیت، سیریز سری لنکا کے نام

پاکستانی گرلز کے ہیروز اوپن ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 8 میڈلز

کامن ویلتھ گیمز:پاکستانی گولڈمیڈلسٹ باکسر فاطمہ زہرا وطن واپس پہنچ گئیں

مائیکل سمتھ 2 سال کیلئے قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر

کوریاکو پھر شکست،پاکستان کی ہاکی ٹیسٹ سیریز میں فیصلہ کن برتری

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak