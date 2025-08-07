صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

وفاقی وزیر کے انکشافات

وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اگلے روز سوشل میڈیا پوسٹ میں انکشاف کیا کہ ملک کی آدھی سے زائد بیورو کریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے اور وہاں کی شہریت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔وزیر دفاع نے خوفناک صورتحال کی نشاندہی کی ہے ‘اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو غیر معمولی سنجیدگی سے لے اور اعلیٰ سطح پر چھان بین کروائی جائے۔ ماضی میں بھی متعدد اعلیٰ سرکاری افسروں کے بیرونِ ملک اکاؤنٹس‘ جائیدادوں اور خفیہ سرمایہ کاری کے کیس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب اگر وزیر دفاع جیسا ذمہ دار عہدیدار یہ بات کہہ رہا ہے تو اسے یونہی ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ضروری ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اگرسرکاری افسر واقعی ایک یورپی ملک میں جائیدادیں خریدرہے ہیں تو اس پیچیدہ سوال کا جواب بھی فراہم کرنا ہو گا کہ اس کیلئے مالی وسائل کا سر چشمہ کیا ہے؟ یقینا یہ سوال بھی جواب طلب ہے کہ چند لاکھ کی سرکاری تنخواہ میں بیرونِ ملک دسیوں لاکھ ڈالر مالیت کی جائیدادیں کیسے خریدی گئیں اور ان افراد کے پاس یہ وسائل کہاں سے آئے۔ بیرونِ ملک اثاثے رکھنے والے بیورو کریٹس کے نام ‘ ان کی جائیدادوں کی تفصیلات‘ ذرائع آمدن اور شہریت کے معاملات منظر عام پر لائے جانے چاہئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

تنے کے درپے ہونے والے
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
جنگل کا قانون
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
غزہ: قحط اور قحط الرجال
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
کہاں جائیں حضور!
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو