آبادی کا بوجھ

وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آبادی میں بے قابو اضافے اور اس سے جڑے مسائل پر صوبوں کو مؤثر حکمتِ عملی ترتیب دینے کی ہدایات خوش آئند ہی نہیں بلکہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں۔آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ اُم المسائل بن چکا ہے کہ اسی سے غربت‘ بیروزگاری‘ صحت و تعلیم کی زبوں حالی‘ رہائشی بحران‘ خوراک و پانی کی کمی جیسے بیشمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح ڈھائی فیصد سے زائد ہے‘ یعنی ہر سال ساٹھ‘ باسٹھ لاکھ نفوس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ نہ صرف قومی وسائل پر بے پناہ دباؤ کا باعث ہے بلکہ قومی منصوبہ بندی کو بھی غیر مؤثر بنارہا ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے سے ملک میں تعلیم و صحت کی سہولتیں محدود ہو رہیں اور بیروزگاری اور غربت کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ برسوں تک بڑھتی آبادی کو نظرانداز کیا جاتا رہا جس کا خمیازہ آج پورا نظام بھگت رہا ہے‘ لیکن اب مزید غفلت کی گنجائش نہیں۔ ضروری ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر ایک جامع اور قابلِ عمل حکمت عملی مرتب کریں۔ اس میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرامز کو فعال بنانا‘ مؤثر آگاہی مہمات اور مذہبی و سماجی طبقات کو ساتھ لے کر اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا شامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی لازم ہے کہ آبادی سے متعلق پالیسی سازی وقتی نہیں بلکہ طویل مدتی بنیادوں پر ہو۔ اگر اس حساس مسئلے کو اب بھی سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو آنے والے برسوں میں آبادی کا بوجھ ریاستی نظام کو مکمل مفلوج کر سکتا ہے۔

 

