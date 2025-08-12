صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان عرفان صدیقی رشید صافی جویریہ صدیق حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

نوجوانوں کا دن

 12اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنا اور انہیں غربت‘ بے روزگاری اور محرومی کے دائرے سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہ دن پاکستان کیلئے بھی اس لحاظ سے اہمیت  رکھتا ہے کہ ملک کی 68 فیصد سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر ہے‘ جو کہ یقینا ایک سنہری موقع بھی ہے اور ایک سنگین چیلنج بھی۔ موقع اس طرح کہ نوجوان ملکی صنعت‘ ٹیکنالوجی اور معیشت کو نئی جان بخش سکتے ہیں اور چیلنج اس لیے کہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور بروئے کار لانے کیلئے سنجیدہ اقدامات درکار ہیں۔ حکومت بیانات کی حد تک تو نوجوانوں کو قیمتی سرمایہ قرار دیتی ہے لیکن عملی اقدامات اس کے برعکس ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ملک میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 45فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے انسانی سرمایے کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کا دور ہے اور اگر حکومت چاہے تو آئی ٹی‘ فری لانسنگ‘کوڈنگ اور آن لائن مارکیٹنگ کے فروغ سے کروڑوں نوجوانوں کو نہ صرف روزگار دیا جا سکتا ہے بلکہ ملک کو معاشی استحکام اور ترقی کی شاہراہ پر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ قیمتی اثاثہ وقت کے ساتھ ہمارے لیے معاشی و سماجی بوجھ بنتا چلا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
افراد کا مرہونِ منت نظام
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو