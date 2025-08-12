صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان عرفان صدیقی رشید صافی جویریہ صدیق حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مجرمانہ ڈرائیونگ

اگلے روز کراچی میں ڈمپر کا ایک اور حادثہ دو جانیں لے گیا۔ رواں سال اب تک 546افراد کراچی میں ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان میں 165اموات ہیوی گاڑیوں سے ہوئیں۔ ناتجربہ کار ڈرائیور‘ خراب گاڑیاں اور ٹریفک قوانین کی کمزوری ملک میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ حادثات کی خبروں کے بعداکثر واقعات میں یہ سامنے آتا ہے کہ ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تھا ‘ کراچی میں ہونیوالے حادثے میں ملوث ڈرائیور کے پاس بھی لائسنس نہیں تھا۔ یعنی سڑکوں پر بڑی یا چھوٹی گاڑیاں چلانیوالے اس کام کیلئے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ڈرائیونگ لائسنس کے معیار پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول باقاعدہ تربیت اور کڑے امتحان کے بغیر ممکن نہیں ‘ جبکہ ہمارے ہاں یہ ایک رسمی کارروائی سے زیادہ نہیں‘ اسکے باوجود اکثر ڈرائیور بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہیں تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کروایا جائے۔ ہیوی گاڑیاں ہوں یا لائٹ‘ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کی کڑی سزاؤں کے بغیر سڑکوں کو محفوظ بنانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔یہ صورتحال حکومت کیلئے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ سنگین نوعیت کے ٹریفک حادثات کو کم کرنے کیلئے فوری اور سخت نوعیت کے اقدامات ناگزیر ہیں تا کہ شاہراہوں کو قتل گاہوں میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
افراد کا مرہونِ منت نظام
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو