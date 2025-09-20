صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
سرمایہ کاری میں کمی

سٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران براہِ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 22 فیصد کمی آئی ہے۔ اس دوران ایف ڈی آئی 36 کروڑ ڈالر رہی جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ 46 کروڑ ڈالر تھی۔ صرف اگست میں ایف ڈی آئی ایک سال پہلے کے 27 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 15 کروڑ ڈالر رہ گئی جو کہ 42.6 فیصد کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صورتحال متعلقہ حکام کیلئے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ ملکِ عزیز میں سرمایہ کاری میں کمی کی بڑی وجوہات میں حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کی کمی‘ قانونی پیچیدگیاں‘ بدعنوانی‘ توانائی اور انفراسٹرکچر کے مسائل اور سکیورٹی خدشات شامل ہیں۔جب سرمایہ کاروں کو پالیسیوں پر اعتماد نہ ہو اور توانائی کی فراہمی غیریقینی ہو تو وہ کیونکر پاکستان کا رُخ کریں گے۔

غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بے اعتمادی مقامی سرمایہ کاروں کو بھی محتاط کر دیتی ہے جس سے مجموعی معاشی سرگرمیوں کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ حکومت کیلئے ضروری ہے کہ اس صورتحال میں ایسے ٹھوس اقدامات کرے جو عملی سطح پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کریں‘ جن میں حکومتی پالیسیوں کا تسلسل‘ شفافیت‘ سرمایہ کاری کا آسان طریقہ کار اور قانونی تحفظ جیسے عناصر کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت کو آئی ٹی‘ زراعت‘ سیاحت اور قابلِ تجدید توانائی جیسے شعبوں میں بھی غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کیلئے جامع حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔

