برآمدات میں کمی

پاکستان بیورو آف شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی کے ابتدائی چار ماہ میں پاکستان کی نان ٹیکسٹائل برآمدات میں 14.45 فیصد گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ رواں سال جولائی تا اکتوبر نان ٹیکسٹائل برآمدات چار ارب پانچ کروڑ ڈالر رہیں جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران چار ارب 74 کروڑ ڈالر سے زائد تھیں۔ اگر برآمدات کا جائزہ لیا جائے تو خام خوراک کی برآمدات میں نمایاں کمی آئی ہے‘ خاص طور پر چاول‘ جس کی برآمدات میں گزشتہ 19 ماہ سے اضافہ ہو رہا تھا اس کی برآمدات میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔سب سے زیادہ کمی زیورات کے شعبے میں ہوئی جو تقریباً 99 فیصد تھی۔

اگرچہ الیکٹرک و کھیلوں کے سامان اور سیمنٹ کی برآمدات میں اضافہ ہوا مگر یہ اضافہ بھی مجموعی خسارے کا ازالہ نہیں کر سکا۔ برآمدی شعبوں کی یہ ملی جلی کارکردگی اور مجموعی خسارے کا رجحان نان ٹیکسٹائل سیکٹر کے چیلنجز کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ برآمدات میں فروغ کا رجحان چند بڑے شعبوں تک محدود ہے جبکہ روایتی خام مال اور دستکاری کی صنعتوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ رپورٹ اربابِ اختیار کیلئے چشم کشا ہونی چاہیے اور ان مسائل کا فوری حل نکالنا چاہیے جو چھوٹی صنعتوں کو لاحق ہیں۔ اگر ان مسائل کا فوری ازالہ نہ کیا گیا تو عنقریب یہ صنعتیں بقا کے خطرات سے دوچار ہو جائیں گی۔

 

فاتح کون؟
خورشید ندیم
خاک رعب
رسول بخش رئیس
غدار کون؟
بابر اعوان
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
