تنخواہ دار طبقہ اور ٹیکس
ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی چھ ماہ میں ملک کے تنخواہ دار طبقے نے مجموعی طور پر 266 ارب روپے انکم ٹیکس جمع کرایا ہے‘ جو ملک بھر میں وصول ہونے والے کل انکم ٹیکس کا تقریباً دس فیصد ہے۔ تنخواہ دارطبقے کا ٹیکس گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں نو فیصد زیادہ ہے۔اسی مدت میں رئیل اسٹیٹ سیکٹر سے صرف 126 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا جا سکا۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ واضح کرتے ہیں کہ ملک کا تنخواہ دار طبقہ غیر ضروری طور پر بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ تنخواہ دار افراد اپنی مجموعی آمدن کا تقریباً 38 فیصد ٹیکس کی صورت میں ادا کرتے ہیں‘ جو نہ صرف خطے کے دیگر ممالک بلکہ اندرونِ ملک رئیل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر جیسے بڑے شعبوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
یہ اعداد و شمار اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ موجودہ ٹیکس نظام نہ صرف اصلاحات کا متقاضی ہے بلکہ اس میں یکسانیت لانا بھی از حد ضروری ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر سے ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے اور ٹیکس نیٹ سے باہر طبقات کو اس دائرے میں لانا چاہیے۔ ایف بی آر اور متعلقہ حکام کو چاہیے کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دیں اور ٹیکس چوری میں ملوث شعبوں کے گرد گھیرا تنگ کریں۔ یہ اقدامات نہ صرف معیشت کو سہارا فراہم کریں گے بلکہ ایک مضبوط‘ مستحکم اور عادلانہ ٹیکس نظام کے تحت سماجی تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے۔