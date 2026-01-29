صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
انسانیت سوز واقعہ

ضلع شیخوپورہ میں سسرالیوں کی جانب سے ایک خاتون کو کم جہیز لانے پر زندہ جلا دینے کا المناک اور انسانیت سوز واقعہ شدید قابلِ مذمت ہے۔ یہ واقعہ صرف گھریلو تشدد کا کیس نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پھیلی جہیز کی لعنت‘ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم اور معاشرتی بے حسی کی گھناؤنی تصویر ہے‘ جو فوری حکومتی توجہ اور مؤثر قانونی کارروائی کا متقاضی ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں تاکہ خواتین کے خلاف گھریلو تشدد بالخصوص جہیز جیسی لعنت کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ ہمارے ملک میں جہیز کی لعنت کے باعث ہر سال ہزاروں خواتین کو جسمانی اور ذہنی تشدد‘ ظلم اور اکثر جان کے خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔

ہیومین رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024ء میں 1641 خواتین گھریلو تشدد کے باعث قتل ہوئیں۔ خواتین پر گھریلو تشدد کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنا اور اس پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنانا ریاست کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی والدین‘ خاندان اور معاشرے کو نوجوان نسل میں جہیز کے خلاف شعور بھی اجاگر کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسی المناک انسانی المیوں کا سلسلہ روکا جا سکے۔ جہیز کی حوصلہ شکنی کے لیے حکومت‘ عدلیہ اور سماج سب کو مل کر عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔

