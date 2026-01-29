صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

طبی سہولتوں کا فقدان

وزیراعلیٰ پنجاب کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں زائدالمیعاد ادویات اور انجکشن استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے‘جو بچوں کی جانوں کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر طبی عملہ بھی ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا جبکہ ڈیوٹی پر موجود عملے کا مریضوں کے ساتھ رویہ بھی نہایت تلخ تھا۔ یہ صورتحال کسی ایک ہسپتال کا مسئلہ نہیں ‘ صحت کے شعبے کی مجموعی زبوں حالی کی عکاسی کرتی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی کمی کے باعث مریض مہنگی ادویات باہر سے خریدنے اور ٹیسٹ مشینیں خراب ہونے کے باعث ٹیسٹ بھی مہنگی نجی لیبارٹریوں میں کرانے پر مجبور ہیں۔ حکومت کو سرکاری ہسپتالوں میں معیاری علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔

علاوہ ازیں طبی عملے کو مریضوں کے ساتھ رحم دلانہ رویہ اختیار کرنے کا پابند بنایا جائے اور ہسپتالوں میں آڈٹ اور مانیٹرنگ کے مستقل نظام کو فعال کیا جائے۔ اگر سرکاری ہسپتالوں میں یہ اصلاحات بروقت نہ کی گئیں تو نہ صرف مریضوں کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی بلکہ عوامی اعتماد بھی سرکاری نظام سے ختم ہو جائے گا۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف رپورٹیں مرتب کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے سرکاری ہسپتالوں کو حقیقی معنوں میں محفوظ‘ شفاف اور مؤثر علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

بحث نہ کرنے کے طریقے
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
کوئلوں کی دلالی
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو