برآمدات میں گراوٹ

ادارۂ شماریات کی رپورٹ کے مطابق فروری میں برآمدات کا حجم دو ارب 27 کروڑ ڈالر رہا‘ جو جنوری میں تین ارب پچاس لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 25.6 فیصد کی بڑی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ کمی صرف ماہانہ بنیادوں پر ہی نہیں‘ سالانہ بنیادوں پر بھی برآمدات میں 8.8 فیصد کی تنزلی دیکھی گئی۔ بڑی برآمدات کے شعبے میں سب سے زیادہ گراوٹ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھی اور ٹیکسٹائل برآمدات 10 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں‘ جس میں ماہانہ بنیادوں پر 23.5 فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ چاول اور بعض زرعی مصنوعات نے گزشتہ مہینوں میں کچھ سہارا دیا تھا لیکن یہاں بھی تسلسل برقرار نہیں رہ سکا اور چاول کی برآمدات میں 35 فیصد تک گراوٹ دیکھی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مقامی مسائل کے علاوہ عالمی معاشی صورتحال اور علاقائی حالات نے بھی پاکستانی برآمدات کو متاثر کیا ہے تاہم یہ بحران پاکستان کیلئے ایک موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک کو غذائی اشیا کی برآمدات بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ اس حوالے سے جامع لائحہ عمل تشکیل دیا جائے تاکہ مقامی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے غذائی برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں اعلیٰ معیار کیلئے پروسیسنگ اور پیکیجنگ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں نئی عالمی منڈیوں تک رسائی کیلئے مؤثر تجارتی سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ اگر برآمدات میں کمی کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو یہ صورتحال معیشت کو ایک نئے بحران سے دوچار کر سکتی ہے۔

احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
سنہرے پھول میں
