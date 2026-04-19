صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا عمران یعقوب خان رشید صافی محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ڈیزل سستا، کرایے برقرار

آٹھ روز کے دوران ڈیزل کی قیمت میں 167روپے فی لٹر کی نمایاں کمی ملک میں مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کی سمت ایک مثبت اشارہ ثابت ہو سکتی تھی۔ تاہم زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس کمی کے باوجود گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی‘ اور ان کے نرخ بدستور اسی سطح پر برقرار ہیں جس سطح پر وہ اس وقت پہنچ گئے تھے جب ڈیزل کی قیمت 520 روپے فی لٹر تھی۔ ٹرانسپورٹ لاگت اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ جب سامان کی ترسیل مہنگی ہوتی ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔

ہمارے ہاں یہ روش جڑ پکڑ چکی ہے کہ جیسے ہی پٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتی ہے‘ ٹرانسپورٹرز کرایوں میں فوری اضافہ کر دیتے ہیں‘ لیکن اس کے برعکس جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کمی کا فائدہ عام صارف تک منتقل نہیں کیا جاتا۔اس لیے حکومت کو محض تیل کی قیمتوں میں کمی یا اضافے کے اعلان تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایک واضح پالیسی فریم ورک کے تحت یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر ٹرانسپورٹ کرایوں پر منصفانہ اور شفاف انداز میں منتقل ہو۔ اس مقصد کیلئے  ٹرانسپورٹ سیکٹر کی مؤثر نگرانی اور قیمتوں کے تعین کا مربوط نظام ناگزیر ہے۔ اگر یہ عدم توازن برقرار رہا تو پٹرولیم قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی کا طوفان کم نہیں ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

دل کے کھلے دروازے
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
فی الحال اسی پر گزارا کریں
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
بہادری سے بربادی تک
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو