صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں،سلمان خان کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں،سلمان خان کا انکشاف

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان نے سچے پیار کے بارے میں اظہار خیال کرکے ایک بار پھر مداحوں کو چونکا دیا ہے۔

بگ باس 19 کے گرینڈ پریمیئر میں میزبان کے طور پر جلوہ گر ہونے والے سلمان خان سے مہمان تانیا متل نے سوال کیا ،کیا سچا پیار ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے ؟اس سوال پر سلمان خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے تو اب تک سچا پیار ہوا ہی نہیں۔ نہ کوئی سچا پیار ہوا اور نہ ہی کچھ ادھورا رہا۔سلمان خان کا یہ بیان سنتے ہی مداحوں اور ناظرین کو ایک بار پھر حیرت ہوئی کہ آخر دبنگ خان، جو بالی ووڈ کے فار ایور سنگل ہیرو کہلاتے ہیں، آج تک سچے پیار کی تلاش میں کیوں کامیاب نہ ہوسکے کیونکہ سلمان خان کی زندگی میں کئی مشہور اداکارائیں شامل رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

پی سی بی کا کرکٹرز کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ

پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

انگلش پریمیئر لیگ میں شریک فٹبالرز پر میچ فکسنگ کے الزامات

ریکٹ توڑنا مہنگا پڑگیا، روسی ٹینس سٹار پر 42ہزار 500ڈالرز کا جرمانہ

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak