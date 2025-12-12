صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کی شرکت،آئس لینڈ کا بھی یورو وژن گائیکی مقابلے کا بائیکاٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)آئس لینڈ نے بھی اسرائیل کی شرکت کے فیصلے پر یورو وژن گائیکی مقابلے کا بائیکاٹ کردیا۔

بائیکاٹ کا فیصلہ عوامی بحث کے بعد کیا گیا۔ڈی جی آئس لینڈ براڈکاسٹر سٹیفن ایرکسن نے کہا کہ اسرائیل کی شرکت نے یورپی نشریاتی یونین اور عوام میں عدم اتفاق پیدا کردیا ہے ۔ اسی بنیاد پر ہم موجودہ صورتحال کے پیشِ نظر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔اس سے پہلے سپین، نیدرلینڈز ، آئرلینڈ اور سلوینیا بھی ویانا میں ہونے والے یورو وژن مقابلے کا بائیکاٹ کرچکے ہیں۔ 

