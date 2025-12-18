صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکار و فلم ساز روب رائنر کے کم عمر بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد کردی گئی۔امریکی میڈیا کے مطابق 32 سالہ نک رائنر پر منگل کے روز دوہرے قتل کی فردِ جرم عائد کی گئی۔۔۔

 نک رائنر کو اتوار کی سہ پہر لاس اینجلس کے پوش علاقے برینٹ ووڈ میں واقع گھر سے والدین کی لاشیں ملنے کے چند گھنٹے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔پولیس کے مطابق 78 سالہ اداکار و ہدایتکار روب رائنر اور ان کی 70 سالہ اہلیہ مشیل رائنر کو چاقو کے وار کرکے قتل کیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، مندی برقرار، انڈیکس 133 پوائنٹس گرگیا

ڈالر سستا، سونا 2700 روپے مہنگا، چاندی بلند سطح پر

نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 10 کروڑ ڈالر سرپلس ہوگیا

آئی ایف سی اور فاطمہ فرٹیلائزر کا 60 ملین ڈالر کی قابلِ تجدید مالی معاونت کا اعلان

ٹیکنالوجی خدمات کی برآمدات میں 19 فیصد اضافہ

امریکی ٹیرف کے منفی اثرات سے معیشت کو دھچکا لگے گا، اپٹما

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak