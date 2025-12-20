صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود پنجاب حکومت درخت کاٹ رہی:نادیہ افگن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پابندی کے باوجود پنجاب حکومت درخت کاٹ رہی:نادیہ افگن

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ نادیہ افگن درخت کاٹنے پر پنجاب حکومت پر برہمی ہوگئیں۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

نادیہ افگن نے کہا کہ مجھے پنجاب حکومت کی سمجھ نہیں آرہی، ایک دن میں ان کی تعریف کرتی ہوں اور اگلے ہی دن یہ اپنے کیے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت درخت کاٹتی جا رہی ہے ، عدالت کی جانب سے پابندی بھی لگائی گئی ہے لیکن عدالتی حکم کے باوجود درخت کاٹے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

50 برسوں میں پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہو گا

قدرتی ماحول میں تحلیل ہونیوالی پلاسٹک کی نئی قسم ایجاد

جاپان:92سالہ خاتون ویڈیو گیم کی چیمپئن بن گئیں

چینی نوٹ کا حصہ بننے والی خاتون 50 سال بعد دریافت

زمین سے25نوری سال کے فاصلے پر خلا میں تصادم

نائیجیریا:خاتون کا طویل وِگ پہن کر گنیز ورلڈ ریکارڈز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak