صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری دودھ لینے سے انکار ، شہری کو گو لی مار دی

  • جرم و سزا کی دنیا
غیر معیاری دودھ لینے سے انکار ، شہری کو گو لی مار دی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر معیاری دودھ لینے سے انکار کرنے پر شہری کو فائرنگ کرکے مبینہ طور پر زخمی کردیا گیا۔۔

تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 228 رب میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے فیصل ولایت نے پولیس کو بتایا کہ اس کے کزن دلبر حسین کی جانب سے ملزم سے غیر معیاری اور ناقص کوالٹی کا دودھ لینے سے انکار کیا گیا۔ جس پر ملزم طیش میں آگیا اور اس دوران ملزم کی جانب سے اس کے کزن دلبر حسین کو فائرنگ کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

901بلین ڈالرکا دفاعی بل ،ٹرمپ نے دستخط کردئیے

بنگلہ دیش : بھارت مخالف مظاہرے ،دفاتر ،گھرنذر آتش

یونانی کوسٹ گارڈز نے سمندر میں 545تارکین وطن کو بچالیا

یورپی یونین کا یوکرین کو 90 ارب یورو قرض دینے کا معاہدہ

غزہ فورس میں پاکستان کی شمولیت کے سوال پر امریکی وزیر خارجہ نے کیا جواب دیا ؟

برطانیہ کے دفترخارجہ پر سائبر حملہ ڈیٹا ہیک ہونے کی تحقیقات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak