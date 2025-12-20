صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

  • کاروبار کی دنیا
پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

کراچی(بزنس ڈیسک)پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی پبلک سبسکرپشن میں سرمایہ کاروں نے زبرست دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔۔۔

پبلک سبسکرپشن کے دوران12.5ملین شیئرزکے ایشو سائز کے مقابلے میں 47.84ملین شیئرز کیلئے درخواستیں موصول ہوئیں جس کے نتیجے میں آئی پی او کی پبلک سبسکرپشن 3.8 گنا اوورسبسکرائب ہوئی۔ پبلک سبسکرپشن کا انعقاد 17اور 18دسمبرکوکیاگیا۔ پبلک سبسکرپشن میں مجموعی طورپر 7942درخواستیں موصول ہوئیں جن کی مالیت 862ملین روپے بنتی ہے ۔ الاٹمنٹ کے معیار کے مطابق 2000شیئرز تک کی درخواستوں کو مکمل الاٹمنٹ دی جائے گی جبکہ اس سے زائد درخواستوں کو تناسب کے حساب سے شیئرز الاٹ کیے جائیں گے ۔اس سے پہلے کمپنی کی بُک بلڈنگ کو بھی ادارہ جاتی اور سرمایہ کاروں کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی اور بک بلڈنگ 3.2گنا اوور سبسکرائب ہوئی اورفی شیئر کی قیمت میں فلور پرائس کے مقابلے میں 29فیصد اضافہ ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اقوام متحدہ:پاکستان کا موقف تسلیم،بھارت کا مسترد:سندھ طاس معاہدے کی یکطرفہ معطلی غیر قانونی:رپورٹ

9مئی :پانچویں بارپی ٹی آئی رہنماؤں کو10،10سال قید،شاہ محمود بری:اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ ٹوکیس کی اہم سماعت

ٹیکس چوروں اور سمگلروں کیساتھ کسی قسم کر نرمی نہ برتی جائے:شہباز شریف

شمالی وزیرستان :خوارج کے حملے میں 4جوان شہید،15شہری زخمی،نائب افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی

مریم نوار کا سرکاری اداروں کی کار کردگی جانچنے کیلئے مینجمنٹ یونٹ بنا نیکا فیصلہ

نئے صوبے بنتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں مخالفت کی جائے:فضل الرحمٰن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak