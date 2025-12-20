ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا
تولہ سونا 4 لاکھ 54 ہزار 862 ،دس گرام 3 لاکھ 89 ہزار 970 کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.25 روپے کاہوگیا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 280.26 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 9 ڈالر کی کمی سے 4325 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 900 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 54 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 772 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 89 ہزار 970 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو فی تولہ سونا 2 ہزار 200 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 55 ہزار 762 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 52 روپے کی کمی سے 6848 روپے ہوگئی۔